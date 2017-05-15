Всех желающих приглашают в Самарскую кирху на концерт органной и камерной музыки И.С. Баха
15 мая 2017 19:35
199
19 мая (пятница) в 18.30.
Место: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самара (ул. Куйбышева, 115-117).
В программе: культурологический экскурс, поэтические переводы стихов Мартина Лютера, органная и инструментальная музыка И.С. Баха.
Исполнители: музыковед, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России Наталья Эскина, Анна Лазанчина (флейта), Евгения Громова (скрипка), Артур Сафеев (альт), Дмитрий Лашкин (виолончель), Анна Карпова (орган).
ВХОД СВОБОДНЫЙ, сообщает пресс-центр ЕЛЦ Св. Георга г. Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 мая 2017 22:17
Ускоренный темп жизни, напряженный рабочий график, частые командировки и даже отсутствие желания у многих потребителей готовить еду приводит к необходимости... Социум
12
15 мая 2017 19:28
Социум
141
15 мая 2017 18:09
В этом году в Хвалынск приедут около 700 участников со всего Приволжья. Социум
122
Здравоохранение
15 мая 2017 15:47
Чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала свое участие в акции «Жить побеждая диабет», которая... Здравоохранение
181
15 мая 2017 14:00
Сестры милосердия принимают поздравления. Здравоохранение
112
15 мая 2017 13:00
Приглашают всех желающих проверить своё здоровье. Здравоохранение
144
Туризм
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
161
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
323
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
289
Образование
11 мая 2017 22:46
Кафедра технологии и организации общественного питания разработала собственное ореховое пралине. Образование
289
5 мая 2017 11:43
Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России. Образование
298
Культура
15 мая 2017 19:35
В программе: культурологический экскурс, поэтические переводы стихов Мартина Лютера, органная и инструментальная музыка И.С. Баха. Культура
198
15 мая 2017 12:18
Он занесен в Красную книгу как исчезающий вид. . Культура
122
12 мая 2017 14:06
Как показывает практика, приобретение детской коляски связано с длительными походами по магазинам, а также немалыми финансовыми расходами. Культура
63
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
140
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
343
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
219
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
497
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1114
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1280
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1472
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2771
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1656
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1462
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1095
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
598
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1006
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2238
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3260
Мероприятия