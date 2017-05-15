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Всех желающих приглашают в Самарскую кирху на концерт органной и камерной музыки И.С. Баха

15 мая 2017 19:35
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В программе: культурологический экскурс, поэтические переводы стихов Мартина Лютера, органная и инструментальная музыка И.С. Баха.
Евангелическо-лютеранская община Св. Георга Самары и Немецкий культурный центр им. Гёте, (Москва) приглашают на музыкальный вечер из цикла мероприятий, посвященных празднованию 500-летия Реформации.

19 мая (пятница) в 18.30.

Место: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самара (ул. Куйбышева, 115-117).

В программе: культурологический экскурс, поэтические переводы стихов Мартина Лютера, органная и инструментальная музыка И.С. Баха.

Исполнители: музыковед, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России Наталья Эскина, Анна Лазанчина (флейта), Евгения Громова (скрипка), Артур Сафеев (альт), Дмитрий Лашкин (виолончель), Анна Карпова (орган).

ВХОД СВОБОДНЫЙ, сообщает пресс-центр ЕЛЦ Св. Георга г. Самары.
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