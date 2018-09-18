Волжский хор приглашает в Самарскую филармонию на открытие нового концертного сезона

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Особенностью программы является разнообразие жанров хоровых произведений: исторические, трудовые, игровые, романсы, песни советского периода.В концерте прозвучат давно известные песни «Вниз по Волге-реке», «Вот мчится тройка почтовая» в обработке заслуженного деятеля искусств РСФСР П. Милославова, из 90-х годов «Вечерний звон», «Подмосковные вечера», одна из последних песен народного артиста СССР Г. Пономаренко «Молитва». Солистами станут новые яркие певцы, молодое поколение артистов Волжского хора.В программу включены давно не исполнявшиеся в полном варианте трудовые «Припевки крючников», также озорная зарисовка П. Сапожникова «Уж, и я ли молода». Хоровой коллектив готовит два премьерных произведения: мужское гуляние «Крутится-вертится шарф голубой» и величественную картину «Над рекой заря».В сопровождении оркестра народных инструментов прозвучат не только хоровые произведения, но и номера, в которых сочетаются колоритные голоса молодых солистов и невероятная энергия русских песен, сообщает пресс-служба облправительства.