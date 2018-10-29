Во всероссийском патриотическом фестивале «Музыкальная дорожка» победил юный житель Тольятти

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Имена победителей и призеров фестиваля объявили 28 октября в Музее Победы в Москве.В числе гостей фестиваля – около 100 артистов из разных регионов России: Владимирской, Воронежской, Московской, Свердловской, Самарской, Тверской, Ульяновской областей, Республики Татарстан и других.из города Тольятти Самарской области занял I место в номинации «Эстрадный вокал на русском языке».Всероссийский конкурс-фестиваль «Музыкальная дорожка» проходит в рамках проекта «Россия – Родина моя!» уже в седьмой раз. Фестиваль детского и юношеского творчества, в котором принимают участие вокалисты, танцоры, инструменталисты, актеры, чтецы в возрасте от 5 лет, проводится с целью воспитания патриотизма у подрастающего поколения, передает пресс-служба облправительства.