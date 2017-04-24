Владимир Гальченко: «Когда на тебя сваливается такое событие, которое в жизни артиста вряд ли повторится еще, это действительно шок».

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«Это был шок. Ну потому что когда на тебя сваливается такое событие, которое в жизни артиста вряд ли повторится еще, это действительно шок. Я не верил в то, что это может быть. Такое чувство присутствует в любом человеке, который не заблуждается на свой счет, а относится к себе абсолютно реально. А нормальный талантливый человек, относящийся к себе реально, всегда найдет в себе то, чего он не достоин. И тем более, приятно, когда твои коллеги — а здесь судьи были коллеги — так высоко оценивают твой труд. Конечно, это и шок, и радость. Меня сейчас все поздравляют и говорят, что это очень символично, что моя Маска стала второй, а первую получила Вера Ершова. Ведь это она подала меня городу, если бы мне не повезло так, я бы не оказался рядом с ней, и неизвестно, как сложилась бы моя судьба. Я не думал на эту тему, но когда люди озвучили это, я подумал- и правда, в этом есть что-то очень символичное».