В зале Самарской кирхи состоится концерт Ольги Качановой и Вадима Козлова

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Ольга Качанова и Вадим Козлов – существующий уже более тридцати лет изысканный дуэт, создавший свой музыкально-поэтический стиль. В их багаже около трехсот авторских песен, шесть СD, две пластинки фирмы «Мелодия», несколько видео- концертов, книги песен и стихов, публикации в литературных журналах и постоянные гастроли по России и за рубежом.Их песни известны за пределами стран бывшего Союза и вошли во все «Антологии авторской песни». Песни дуэта признавались лучшими на Всемирных слетах бардов, поэтов и музыкантов в Турции (2004 г.) и Италии (2005 г.).Концертные программы авторского дуэта отличаются разнообразием тем и сюжетов, аранжировок и стилистических приемов. Часто песни звучат не только под аккомпанемент гитары или лютни, но и в сопровождении классического квартета, джазового трио и даже органа.Начало в 19:00.