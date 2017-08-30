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В воскресенье в Самарском театре оперы и балета состоится открытие 87 сезона

30 августа 2017 11:10
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В воскресенье в Самарском театре оперы и балета состоится открытие 87 сезона
Первым спектаклем станет «Лебединое озеро».

Самарский академический театр оперы и балета готовится к началу 87 театрального сезона. Откроет его 3 сентября балет П. Чайковского «Лебединое озеро». Первым оперным спектаклем будет «Аида» 13 сентября.
Малая сцена откроется 20 сентября спектаклем «Волшебная флейта». Кроме того, на первую половину сезона запланировано две премьеры – постановка музыкальной сказки для детей «Волшебная лампа Аладдина» в ноябре этого года и балет Ц. Пуни «Эсмеральда» в декабре. Также в перспективе на 2018 год – постановка знаменитой оперы Ж. Бизе «Кармен».

Одетта-Одиллия – Ксения Овчинникова
Принц Зигфрид – Нурлан Кинербаев
Ротбарт – Михаил Зиновьев
Дирижер – Евгений Хохлов
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