В воскресенье в Самарском театре оперы и балета премьера оперы "Джанни Скикки"

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С 16 по 25 ноября в САТОБ проходит фестиваль оперного искусства, посвященный 160-летию со дня рождения Джакомо Пуччини.Джакомо Пуччини (1858-1924) – один из самых знаковых оперных композиторов наряду с Верди и Вагнером. Он – последний крупный итальянский композитор эпохи романтизма. Его «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй» и «Турандот» входят в число наиболее исполняемых опер в мире. Пуччини писал только для сцены, и его музыка предельно театральна. Публика легко считывает в ней все движения души героев: их нежность, похоть, ревность, отчаяние, гнев, страх, восторг.В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер Пуччини.25 ноября фестиваль закроется премьерой комической оперы «Джанни Скикки», которую готовит команда молодых московских постановщиков: режиссер Надежда Бахшиева и сценограф Василиса Кутузова. Во втором отделении закрытия – гала-концерт с номерами из опер «Тоска», «Богема», «Турандот», «Манон Леско», «Эдгар» и «Ласточка». В концерте участвуют солисты театра и приглашенные звезды.Перед спектаклями фестиваля, в Колонном зале театра, зрители смогут послушать лекции специалиста по творчеству Пуччини – Татьяны Беловой, музыкального критика и начальника литературно-издательского отдела Большого театра (Москва).Закрытие фестиваля – 25 ноября в 18:30, передает пресс-служба театра.