В театре «СамАрт» состоится премьера спектакля «Маугли»
24 сентября 2018 15:57
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К «Книге джунглей» Р. Киплинга российский театр для детей обращается довольно часто. В 1920 году спектаклем «Маугли» в Москве открылся Первый государственный театр для детей, созданный Натальей Сац. С большим успехом с 1945 года всё в новых и новых редакциях идёт постановка «Маугли» в Театре кукол им. С.В. Образцова.
Самарский театр юного зрителя за свою 87-летнюю историю брался за произведения Р. Киплинга дважды: в 80-х годах прошлого века на сцене ТЮЗа шли спектакли «Кошка, которая гуляла сама по себе» и «Маугли». В XXI веке над историей о мальчике, воспитанном волчьей стаей, работают самартовцы Татьяна Наумова и Павел Самохвалов. Свой спектакль они назвали пластическими ассоциациями по «Книге джунглей» Редьярда Киплинга. «Хочется сделать взрослую историю», - говорят они. Т. Наумова – актриса театра «СамАрт», ученица режиссерских курсов под руководством Анатолия Праудина. В Самарском ТЮЗе поставила спектакли для детей «Сказки Пушкина» и «Конёк-Горбунок». П. Самохвалов – хореограф «СамАрта», преподаватель современного танца в Самарском институте культуры.
В постановке «СамАрта» есть стая, есть вожак. Вожак решает, вступать в бой с врагом или тихо удалиться. Вожак решает, место ли в стае человечьему детенышу или стоит отдать его Большому Тигру на растерзание. Всем известно, что человек – самое слабое и беззащитное из всех живых существ, но кто знает, может быть, из Маугли выйдет тот, над кем не будут смеяться джунгли. Жителей джунглей в спектакле сыграют заслуженный артист Самарской области Алексей Меженный, артисты Нина Басманова, Сергей Дильдин, Юрий Коннов, Алексей Кондрашев, Ольга Ламинская, Виктория Максимова, Татьяна Наумова, Анастасия Оболдина, Екатерина Образцова, Валерия Павлюк, Кирилл Рогозин, Ярослав Тимофеев, Анна Тулаева, Алексей Фирсов и Марина Щетинина, передает пресс-служба облправительства.
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