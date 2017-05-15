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Новости /  Общество /  Культура  

В самарском зоопарке отметили юбилей редкого журавля

15 мая 2017 12:18
55
В самарском зоопарке отметили юбилей редкого журавля
Он занесен в Красную книгу как исчезающий вид.

В воскресенье, 14 марта, журавль-красавка Абдулле отпраздновал свой юбилей. Ему исполнилось пять лет, пишет 63.ру. Он обитает в самарском зоопарке и занесен в Красную книгу как исчезающий вид.
Красота птицы, изящество, пушистые косицы повлияли и на его научное название, которое переводится на русский, как «журавль-девушка».
Ростом они небольшие, всего 89 сантиметров, а вес достигает 2-3 килограммов. Однако в отличии от других журавлей этот вид предпочитает жить в степях.


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