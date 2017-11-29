В самарском театре «Витражи» состоится премьерный показ спектакля «Миллиард»

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Эта современная комедия вобрала в себя образы и мотивы из произведений великих писателей XIX-XX веков: Чехова и Островского, Горького и Льва Толстого. Место действия и персонажи пьесы традиционны для отечественной драматургии начала ХХ века. В усадьбе крупного помещика его сын и дочь, новая жена и богатый промышленник, земский врач и мелкий чиновник, а также слуги спорят о том, является ли недуг хозяина дома психическим расстройством или же - даром свыше. И незаметно для зрителей переходят к дележу его наследства. Интрига завершается неожиданным финалом.В спектакле заняты ведущие актеры театра.Ранее театр дебютировал с этим спектаклем в Москве на Лаборатории современной драматургии в рамках XV Юбилейного Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь».Всех желающих актеры театра ждут по адресу: улица Больничная, 1. Билеты можно приобрести в театральных кассах города.Телефон для справок: 248-12-25, 8-927-208-12-25, сообщает пресс-служба администрации Самары.