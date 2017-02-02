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В самарском Музее Модерна состоится открытие выставки «Титаник. 100 лет истории»«Титаник» - крупнейший пассажирский лайнер ХХ века, настоящий гигант, сохранивший свое имя в океане истории. Его гибель потрясла мир, став одной из самых масштабных катастроф начала ХХ века.Музей Модерна приглашает посетителей в путешествие: «Титаник. 100 лет истории». Тайна, которую «Титаник» унес собой, по сей день будоражит умы. Что послужило причиной его крушения? Какие секреты были скрыты за дверями кают? В течение века «Титаник» «живет» в сердцах людей, став сердцем океана.Выставка «Титаник. 100 лет истории» приглашает зрителей окунуться в завораживающий мир плавучего города, прикоснуться к прекрасной эпохе, почувствовать бриз, прогуливаясь по палубе «Титаника». Будут представлены более 80 фотографий, среди которых исторические, фотографии, сделанные в ходе подводных исследований, а также неожиданные экспонаты, потрясающие воображение, сообщает пресс-служба музея.Фото kultura32.ru