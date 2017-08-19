В самарском Музее Модерна состоится "Ночь экспрессии"

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В субботу, 19 августа в Музее Модерна состоится "Ночь экспрессии". Экспрессионизм тесно связан с модерном. Созерцательность ар-нуво после первой мировой войны сменилась напором и интенсивным переживанием. Природные ландшафты - городскими сценами с их страхами и контрастами. Гостей приглашают посмотреть на экспрессионизм в интерьерах модерна.Программа «Ночь экспрессии»Подвал19:00 Показ фильма «Кабинет доктора Калигари» в озвучке музыкантов-эксперементалистов И. Саморукова и Н. Кислухина20:20 Лекция «Доктор Калигари и немецкий экспрессионизм» от автора проекта «Черное и Белое» Т. Тряпицыной21:00 Показ фильма «Голем»19:00-23:00 в подвале работает инсталляция самарской художницы DżdżowniczkoДвор19:00-22:00 экспрессионистский мастер-класс от художницы Натальи Суботиной19:30 Лекция «Основы экспрессионизма» от искусствоведа И. Свиридовой20:15 Начало концерта20:15-21:00 subway porno21:00-22:00 Space Beatlos22:00-23:00 INTERGVLVCTIC