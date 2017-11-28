В самарской галерее «Вавилон» открывается выставка Владимира Ларева «Bonjour, Париж!»
28 ноября 2017 14:45
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Родился 27 сентября 1954 года в селе Балабаш-Баишево Чувашской Республики. В 1979 году закончил Чебоксарское художественное училище, после чего художник не прикасался к краскам 26 лет.
26 лет для Владимира Ларева – это годы поиска истинного вдохновения. Художник всегда боялся дилетантства, мещанства,
предвзятости в отношении искусства. 26 лет он искал свой путь в живописи.
В настоящее время Владимир творит в мастерской в Париже и поездках по Европе.
Интересно, что произведения живописца на Родине мало известны, а вот французские искусствоведы и любители живописи уже оценили их по достоинству. Персональные вернисажи Ларева не раз проходили во Франции, и пресса каждый раз встречала их восторженными отзывами.
В чем же секрет успеха Ларева? Художник никогда не стремился быть похожим на кого-то (потерю индивидуальности он приравнивает к
смертному греху). На протяжении многих лет он искал свой путь в живописи, и эти поиски увенчались успехом. Его часто сравнивают с Ван Гогом, Гогеном, импрессионистами, но при этом все признают, что стиль, манера письма Ларева совершенно оригинальна. Даже знаменитые красные мельницы французской столицы загораются новым цветом на его полотнах.
Знаменитый Мулен Руж, Елисейские поля и величественный Нотр-Дам де Пари, тихие французские улочки на полотнах Владимира Ларева запечатлены не такими, как на классических работах мастеров 19 века.
Начиная с 2004 года, художник серьезно представлен в Чувашском государственном художественном музее, в галереях Парижа, Саратова, Нижнего Новгорода, Барселоны, Норвегии, Франкфурта-на- Майне, Гамбурга, Санкт-Петербурга, Ставрополя.
Неоднократно Владимир Ларев демонстрировал свою живопись в Центральном Доме Художника и Арт-Манеже в Москве. В феврале 2011 года Владимир Ларев фондом «Культурное достояние» был удостоен золотой медали «За создание собственного стиля в живописи», сообщает пресс-служба союза журналистов Самары.
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