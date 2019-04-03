В рамках нацпроекта «Культура» Самарская область получит четыре виртуальных концертных зала

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Национальный проект «Культура» разработан в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Основная идея нацпроекта – обеспечить к 2024 году условия доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.В частности, в период с 2019 по 2024 год в России планируется увеличить количество действующих виртуальных концертных залов с 80 до 500. Для этого имеющиеся концертные площадки оснащаются современной техникой, позволяющей принимать прямой сигнал из центральных концертных залов страны. Благодаря чему у слушателей многих регионов появится возможность фактически присутствовать на филармонических концертах ведущих российских и зарубежных исполнителей, коллективов и дирижеров.Как подчеркнул губернатор Самарской областив Послании, региону нужно по максимуму воспользоваться возможностями, которые предоставляет нацпроект «Культура».Самарская область подавала шесть заявок на получение виртуальных концертных залов. Было одобрено четыре заявки от городских округов Сызрань, Тольятти, Отрадный и Чапаевск. Финансирование из федерального бюджета составит 12 млн 480 тыс. руб. на 4 зала. Планируется, что залы откроются на базе Тольяттинской филармонии, малого зала Сызранского драматического театра им. А.Толстого, Детской школы искусств «Гармония» в Чапаевске, ДК «Россия» в Отрадном.Предполагается, что в течение 2019 года залы будут оборудованы современными техническими средствами.«Главный оператор этого проекта – Московская государственная филармония, концерты которой уже сейчас можно смотреть в интернете. Для того чтобы посмотреть концерт в хорошем разрешении с хорошим звуком, и нужны виртуальные концертные залы. Основным условием их функционирования является то, что работать они должны не один-два раза в год, а практически в еженедельном режиме. И те муниципалитеты, которые получат виртуальные концертные залы, должны будут обеспечить им активную работу с привлечением зрителей. В ряде регионов такая практика существует достаточно давно и наглядно показывает, что жители малых городов в эти залы хотят с удовольствием», — отметил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.Дополнительно в 2019 году из областного бюджета будет выделено одного миллиона рублей на организацию на базе учреждений культуры виртуальных концертных залов в городских округах Похвистнево и Жигулевск.Таким образом, к концу 2019 года на территории Самарской области будут функционировать 7 виртуальных концертных залов, включая уже действующий с 2018 года на базе Самарской государственной филармонии, передает пресс-служба облправительства.Фото: filarm.ru