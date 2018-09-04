В галерее «Вавилон» сезон открывается выставкой живописи и графики Вениамина Клецеля (Израиль)

93

«Жизненный путь Вениамина Клецеля в определенном смысле характерен для человека, родившегося в несуществующей теперь стране под названием СССР: большую часть своей жизни - детство, молодость, зрелость - он прожил, легко и естественно перемещаясь по ее огромной территории. Так, на свет он появился 5 мая 1932 года в городке Первомайске близ Одессы, а учился в Ташкенте - в самом сердце советскойСредней Азии, у замечательного русского художника и педагога Александра Николаевича Волкова......После окончания Ташкентского художественного училища и художественного отделения театрального института им. А.Н. Островского, в 1967 году Вениамин приехал на Волгу в тогдашний Куйбышев, теперь - Самару, и активно включился в художественную жизнь города - принимал участие в областных, зональных и даже зарубежных выставках, в 1980-е годы его персональные выставки прошли в Самаре,Тольятти, Новокуйбышевске.Однако и Самара не стала для В.М. Клецеля и его супруги, известной оперной певицы С.Е. Бондаренко, «последней остановкой»; в 1990 году они уехали на постоянное жительство в Израиль. И вот почти четверть века Вениамин Клецель живет в Иерусалиме, где продолжает плодотворно работать.Важно отметить, что и после эмиграции связи В.М. Клецеля с Самарой не прервались: он трижды привозил свои новые работы, которые экспонировались в нашем художественном музее; в 2002 году по случаю семидесятилетия художника здесь состоялась большая выставка его произведений. В мае - июне 2004 года была открыта выставка под названием «На Земле Обетованной» - в рамках традиционной ежегоднойСамарской ассамблеи. В последующее время выставки произведений В.М.Клецеля прошли и в галерее «Виктория», здесь были представлены работы, привезенные из Израиля самарскими коллекционерами....В Самаре Клецеля любят и помнят. ( Т. Петрова. Из предисловия к книге «Наследник туркестанского авангарда, «Бубнового валета» и искусства еврейского Монпарнаса: Иерусалимский художник Вениамин Клецель), сообщает пресс-служба Союза журналистов Самары.