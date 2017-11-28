В Тольятти пройдут четвертьфинальные игры юниорской лиги КВН

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29 и 30 ноября в 17.00 в Тольятти в МБОУ ДОД «ДДЮТ» (г.о. Тольятти, проспект Степана Разина, 99) пройдут игры 1/4 финала тольяттинского дивизиона Системы юниор лиг КВН Самарской области.Система Юниор лиг КВН Самарской области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу – Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный. Система юниор Лиг КВН Самарской области – это социально-значимый проект, впервые организованный на территории Самарской области. К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области.Расписание игр:29 ноября:«Кипяток 2» Школа № 27 город Сызрань«Болты» Школа № 4 город Тольятти«Игра приколов» Сборная школ города Тольятти«32 дубль» Школа № 55 город Тольятти«Одинаково разные» Тольяттинский машиностроительный колледж30 ноября:«Только не они» Школа № 90 город Тольятти«Школоло» Школа № 44 город Тольятти«Сборная городского округа Жигулевск» Городской округ Жигулевск«Типки» Тольяттинский индустриально-педагогический колледж«Лицей № 51» Лицей №51 Тольятти