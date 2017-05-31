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В Тольятти пройдет Всероссийский смотр-конкурс духовных стихов, песнопений и обрядов «Живая старина. Китеж-град»

31 мая 2017 20:59
94
Участие в смотре-конкурсе принимают народные детские и молодёжные художественные коллективы и исполнители-солисты. В программе cмотра-конкурса прозвучат духовные стихи и песнопения.
2 июня в 11.00 в Филармонии Поволжского Православного института  состоится IV Всероссийский смотр-конкурс духовных стихов, песнопений и обрядов  «Живая старина. Китеж-град», который проходит в рамках фестиваля «Благодатное лето. Жигули – 2017».

Смотр-конкурс проводится в Тольятти уже в четвертый раз. Целью конкурса является сохранение и развитие духовных традиций русской культуры и Русской Православной Церкви; духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи на лучших образцах народного искусства; выявление и поддержка талантливых исполнителей, коллективов и ансамблей в различных жанрах народного творчества; пропаганда русской национальной культуры; сохранение подлинных фольклорных традиций, обычаев и обрядов народов православного мира.

Участие в смотре-конкурсе принимают народные детские и молодёжные художественные коллективы и исполнители-солисты. В программе cмотра-конкурса прозвучат духовные стихи и песнопения. Все участники конкурса награждаются дипломами.
Вход свободный, сообщает пресс-служба Поволжского Православного института. 
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