В Театр "Самарская площадь" приехала режиссер из Москвы
26 апреля 2017 11:35
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В Театр "Самарская площадь" по приглашению Художественного руководителя театра -Евгения Дробышева приехала режиссер из Москвы Ирина Керученко.
Ирина будет ставить спектакль- "Филумена Мортурано " по одноимённой пьесе Эдуардо Де Филиппо . Это будет уже вторая работа Керученко в "Самарской площади" . Первая работа была -спектакль "Кроткая" по повести Ф.М.Достоевского.
Спектакль в 2015 году стал победителем фестиваля Достоевского в Старой Руссе в номинациях "Лучший спектакль" и "Лучшая режиссура", а так-же лауреатом профессионального губернского конкурса "Самарская муза" сразу в трёх номинациях: "Лучшая мужская роль -В.Лоркин, лучшая роль молодой актрисы -Е.Репина, лучшая роль второго плана -В.Просвирина.
Репетиции нового спектакля начинаются 26 апреля.
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