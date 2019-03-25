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Новости /  Общество /  Культура  

В Сызрани состоится Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах «В ритме времени»

25 марта 2019 16:00
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Мероприятие направлено на выявление и поддержку молодых дарований в области исполнительства на народных инструментах.
26 – 28 марта в Сызрани состоится Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах «В ритме времени» имени композитора Евгения Дербенко. Конкурс проводится в Сызрани с 2009 года. За это время участниками творческих мероприятий стали более тысячи детей из 20 регионов России.

Организаторы: Управление культуры Администрации г.о. Сызрань, Детская школа искусств им. А.И. Островского.

Мероприятие направлено на выявление и поддержку молодых дарований в области исполнительства на народных инструментах, развитие и популяризацию исполнительской школы игры на гармони, как одного из важных факторов развития национальной культуры.

26 марта в 18:00 в Драматическом театре им. А.Н. Толстого (г. Сызрань, ул. Советская, 92) состоится торжественное открытие и юбилейный праздничный концерт «Жизнь моя – как песня русская…», посвященный 70-летию Е.П. Дербенко, заслуженного деятеля искусств
Российской Федерации, композитора, члена Союза композиторов СССР, неизменного председателя жюри фестиваля «В ритме времени». В концерте примут участие муниципальные и детские творческие коллективы г.о. Сызрань.

26 – 28 марта на базе Детской школы искусств им. А.И. Островского (г. Сызрань, ул. Циолковского, 7) состоятся конкурсные прослушивания по номинациям: «Баян, аккордеон», «Гармонь», «Домра, балалайка, гитара», «Смешанные или однородные дуэты», «Ансамбль русских народных инструментов: однородный, смешанный», «Оркестр русских народных инструментов».

В конкурсной программе примут участие 24 оркестра, 16 ансамблей и 92 солиста из 16 регионов России (Тюменской области, Кировской области, г. Москвы, Краснодарского края, Тульской области, Саратовской области, Пензенской области, Ульяновской области, Орловской
области, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Самарской области, г. Ярославля, республики Башкортостан, г. Нижнего Новгорода, Волгоградской области).

Пройдут концертно-творческие мероприятия с участием дуэта «Тальяночка» в составе П. Уханова (гармонь) и Н. Николаевой (вокал) – лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей; и ансамбля гармонистов (руководитель П. Уханов, (г. Москва).

В рамках программы фестиваля предусмотрена образовательная программа для преподавателей и руководителей творческих коллективов образовательных учреждений и учреждений культуры и искусства. Данная программа предполагает проведение мастер-классов и круглых столов с членами жюри – известными исполнителями, преподавателями, ведущими специалистами народного инструментального жанра, передает пресс-служба облправительства.


Фото:   culture.ru 
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