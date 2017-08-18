В Сызрани пройдет ХХI Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»

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С 14 по 20 августа 2017 года в Сызрани состоится ХХI Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья». Учредителями и организаторами Фестиваля являются Администрация городского округа Сызрань, Управление культуры Администрации г.о. Сызрань и Международная федерация «Еврооркестрии».За время проведения Фестиваля в Сызрани побывали более 2000 иностранных гостей из 10 стран: Франции, Испании, Сербии, Италии, Индии, Македонии, Китая, Марокко, Мексики, Бразилии.В ХХI Фестивале примут участие творческие коллективы из Франции, Камеруна, Бразилии, России, а также постоянные участники - четыре духовых оркестра Сызрани. Тематика Фестиваля 2017 года - «Ударная фиеста».Впервые в рамках Фестиваля (17 – 19 августа 2017 г.) пройдет I Всероссийский конкурс детских и молодёжных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» имени В.М.Халилова. Конкурс проводится в память о выдающемся российском дирижере, композиторе, народном артисте Российской Федерации, начальнике Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации и художественном руководителе Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова, генерал-лейтенанте Валерии Михайловиче Халилове, внесшем значительный вклад в развитие жанра духовой музыки в Российской Федерации.