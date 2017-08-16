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Новости /  Общество /  Культура  

В Сызрани открылся фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»

16 августа 2017 09:52
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В Сызрани открылся фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
Он пройдет с 15 по 20 августа.

В Сызрани 15 августа открылся XXI Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».
Фестиваль пройдет с 15 по 20 августа. Запланированы выступления как на главных площадках города, так и в микрорайонах, на предприятиях. Основные события фестиваля пройдут в пятницу и субботу. 18 августа на площади у Сызранского кремля пройдет большой плац-концерт, а 19 августа городской праздник «Сызранский помидор», сообщает "Маленькая Сызрань".
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