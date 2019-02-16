В "Союзмультфильме" пообещали новые истории героев культовых мультиков

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Слащёва напомнила, что в 2019 году исполняется 50 лет со дня выхода мультфильмов "Ну, погоди!", "Умка", "Маугли", "Бременские музыканты" и "Крокодил Гена".— Над каждой из франшиз, особенно юбилейных, которым исполняется круглая дата, мы думаем о том, как придать им новую жизнь. Где-то это будут продолжения, и разработка нескольких продолжений идёт, — заявила председатель правления "Союзмультфильма".Слащёва отметила, что по каждому из юбилейных персонажей будет обязательно сделана новая история.Ранее Слащёва сообщила, что "Союзмультфильм" завершает переговоры о создании продолжения "Малыша и Карлсона".