В Самарском театре оперы и балета в апреле состоится премьера оперы Ж. Бизе «Кармен»

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Сюжет взят из одноименной новеллы П. Мериме, но ее содержание претерпело существенные изменения. Литераторы А. Мельяк и Л. Галеви разработали либретто, насытив его драматизмом, углубили эмоциональные контрасты, создали новые образы действующих лиц, во многом отличные от их прототипов. В центре круговорота событий – красивая, страстная и свободолюбивая цыганка. Музыка оперы, полная жизни и света, ярко утверждает свободу человеческой личности. С большим мастерством воссоздан национальный колорит и обстановка действия драмы. Сила оптимизма «Кармен» – внеразрывной внутренней связи героев и народа.Это последняя опера Ж. Бизе, прошедшая тернистый путь к славе и сценам мировых театров. Премьера «Кармен» состоялась в Париже 3 марта 1875 года в театре «Опера-Комик», и, как это не странно – успеха не имела и закончилась полным провалом. Публика оказалась не готова к подобному реализму на сцене и газеты обвинили композитора в безнравственности. Однако именно негативные рецензии создали«Кармен» огромную популярность. В немалой степени возвращению оперы на парижскую сцену способствовали триумфальные гастроли в Европе, России и Америке. Пётр Ильич Чайковский писал: «Опера Бизе – шедевр, одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. Лет через десять «Кармен» будет самой популярной оперой в мире…». Так и произошло. В Париже постановка была возобновлена в 1883 году в редакции Э. Гиро, который заменил разговорные диалоги речитативами и добавил балетные сцены в финале оперы, взяв музыку из других произведений Бизе. Именно в такой версии опера будет представлена на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Премьерные спектакли назначены на 20 и 21 апреля.Рассказывая о концепции будущей премьеры, режиссер-постановщик Георгий Исаакян отметил: «Мы не делаем узнаваемую Кармен, трясущую цветком с первого такта. Отталкиваться мы будем, как и в повести Мериме, от воспоминаний Хозе в камере смертников – эту мысль мы делаем основной для нашей истории. Мне всегда казалось, что Кармен вроде бы для всех, но на самом деле всегда одна и сама для себя. Испания, безусловно, проникает в спектакль, но идет очень изысканно-культурным путем. И в этом смысле соединение XIX века с XXI-м у нас конечно наличествует», сообщает пресс-служба театра.Дирижер-постановщик – Александр Анисимоврежиссер-постановщик – Георгий Исаакян (Москва)художник-постановщик, художник по костюмам – Елена Соловьевахудожник по свету – Евгений Ганзбург (Санкт-Петербург)