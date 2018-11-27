В Самарском театре оперы и балета сыграют премьеру спектакля «Необыкновенные приключения Оливера Твиста»

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Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Самарской области в рамках социального партнерства с Самарским академическим театром оперы и балета, Самарским государственным институтом культуры, Самарским областным художественным музеем, подростково-молодежным центром «Мир» (г. Санкт-Петербург). Целью фестиваля является духовно-нравственное воспитание молодежи средствами искусства, обеспечение преемственности традиций вокально-хорового исполнительства.Спектакль «Необыкновенные приключения Оливера Твиста» поставлен силами Детской центральной хоровой школы с привлечением артистов театра «Камерная сцена». Художественный руководитель проекта – Ирина Федорова.Постановка каждого нового спектакля – предмет гордости хоровой школы. Такие мероприятия являются презентацией достижений ее коллектива, демонстрируют динамику роста профессионального уровняпреподавательского состава и исполнительского мастерства обучающихся, а также вносят значимый вклад в развитие культуры Самарской области. Постановка «Необыкновенные приключения Оливера Твиста» посвящена 25-летию хоровой школы.Спектакль - о судьбе Оливера Твиста, сироты, родившегося в одном из многочисленных приходов Англии. В жизни его ждут испытание за испытанием. Оливеру предстоит столкнуться с суровыми правилами работного дома, грубым бытом лавки гробовщика, холодной улицей и живущей по своим законам бандой воров. Сможет ли мальчик, проведя столько времени среди жестокости и несправедливости, сохранить чистоту души и веру в любовь?Режиссером-постановщиком спектакля стал Владислав Колпаков (ГАБТ, г. Москва). Художник-сценограф – Анна Завтур; хореограф-постановщик – Елена Ключарева; хормейстер – Светлана Ерастова; помощник режиссера – Алиса Лапшина; музыкальные редакторы – Анастасия Янюшкина, Матвей Обыдёнов, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети