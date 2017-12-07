В Самарском театре оперы и балета состоится премьера балета Ц. Пуни «Эсмеральда»
7 декабря 2017 11:44
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Самарцам представят премьеру балета «Эсмеральда» – это балет, написанный по канонам романтического театра середины XIX века. В начале 1840-х годов Пуни получил заказ на музыку балета по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Либретто было написано одним из самых знаменитых балетмейстеров того времени Жюлем Перро. В своей постановке автор сохранил сюжетную линию первоисточника, однако социальная тема средневекового Парижа, столь ярко выраженная у Гюго, в балете была переведена в личную драму.
Премьера «Эсмеральды» состоялась 9 марта 1844 года в Королевском театре в Лондоне, через четыре года балет был поставлен на сцене Мариинского театра. В 1886 году, М. Петипа осуществил новую постановку балета с добавлением музыки Р. Дриго. Именно эта музыкальная структура стала канонической – от неё отталкивались при создании всех последующих постановок спектакля. На протяжении XX века «Эсмеральда» шла на многих сценах Европы. Последняя премьера балета на сцене Куйбышевского (Самарского) театра была в 1997 году.
На сцене Самарского театра балет «Эсмеральда» будет идти в хореографии М. Петипа, постановке и хореографической редакции Ю. Бурлаки.
Спектакли пройдут 9 и 10 декабря.
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