В Самарском театре оперы и балета прошел День славянской письменности и культуры

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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О праздновании Дня славянской письменности и культуры» в День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 24 мая в 13:00 по московскому времени одновременно в Москве и столицах субъектов Российской Федерации начались торжественные мероприятия.Единый для всех репертуар в Самаре исполнили солисты и детские, студенческие, профессиональные и любительские хоровые коллективы.В концерте приняли участие свыше 700 исполнителей: Музыкальный центр «Автоклуб» (руководитель – А.С.Затонский, солистка О.Жданова), солистка народного вокального ансамбля имени Ю.Новикова «Вера» Н.Бекметова (зав.кафедрой народного хорового искусства, профессор Самарского государственного института культуры), вокальный ансамбль «Vurginis» Самарского государственного института культуры (руководитель – Юнек Е.В), ученица Детской школы искусств «Вдохновение» г.о.Новокуйбышевск М.Жарехина, сводный детский хор в составе хоровых коллективов Детской музыкальной хоровой школы Самары (хормейстеры Рутс И.А., Толстова Г.А., Герасимова Е.В., Горушкина Н.Л.), детской центральной хоровой школы (руководитель – Ерастова С.П.), городской детский сводный хор «Поющие сердца» (руководитель – Балашова И.А.), сводный хор ветеранов г.о. Самара в составе хора ветеранов под управление Барабаш И.Г., хор «Славия» под управлением Алтаевой М.В.Общее руководство хоровыми коллективами осуществляла директор Самарского филиала НП «Всероссийское хоровое общество», заслуженный деятель искусств России, профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования Самарского государственного института культуры Герасимова Н.Э.Гостей и участников мероприятия приветствовал министр культуры Самарской области Сергей Васильевич Филиппов: «Создатели азбуки для славян особо почитаемы в Самарской области. В нашем областном центре при поддержке регионального Правительства возведен величественный Храм святых Кирилла и Мефодия, установлен памятник братьям-первоучителям. Особое значение этот праздник имеет для воспитания подрастающего поколения, приобщения молодых людей к духовным ценностям. Не случайно в программе праздника важное место занимает совместная концертная программадетских и студенческих, профессиональных и любительских хоровых коллективов».Также министр добавил, что торжества в честь святых Кирилла и Мефодия проходят во многих славянских государствах. Правда, не всегда одновременно, но, тем не менее, это очень важное событие не только для России, Украины и Белоруссии, но и для всего славянского мира, сообщает пресс-служба облправительства.