В Самарском театре оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»
6 марта 2018 19:32
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Начало спектаклей в 19.00.
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Гарольд Пинтер. «НЕ СТАНОВИСЬ ЧУЖИМ». Премьера состоялась 20 января 2018 года. Постановка – Сергей Газаров. Сценография – Евгений Митта. В спектакле заняты: Михаил Ефремов, Владислав Ветров, Илья Древнов, Елена Плаксина, Дмитрий Смолев, Иван Стебунов, Наталья Ушакова, Александр Хованский, Сергей Шеховцов.
«Не становись чужим» – первый опыт взаимодействия Московского театра «Современник» с драматургией выдающегося английского драматурга, нобелевского лауреата Гарольда Пинтера. Для новой постановки Сергея Газарова самым важным в интерпретации пьесы становится попытка проникнуть в природу противоположностей – близкого и чуждого, ведь самое интересное в драме Пинтера – то, что никакие маски с людей не срываются, они сразу предстают в своей противоречивости, легко уживаясь с двойственностью самих себя и своих ближних.
Ансамбль артистов «Современника», играющих странное, жестокое, смешное семейство (в роли его главы – Михаил Ефремов), рискует пройти «по тонкому льду» жанра, сочетая психологизм с гротеском, а смелую театральную форму – с глубоким проникновением в хитросплетения внебытовых тонкостей истории, происходящей в почти бытовых на вид обстоятельствах. Поменяв авторское название «Возвращение домой») на «Не становись чужим», создатели расставляют акценты и подчёркивают то, что кажется им актуальным в этом тексте именно сегодня. И речь в спектакле идёт не о непредвиденной катастрофе, даже не о «частном случае» – вопрос ставится шире: можно ли и нужно ли открещиваться от того и от тех, с кем объединён плотью и кровью? Не обернётся ли попытка сделать «ближнего»
«дальним» неприятными открытиями о самом себе – не обнаружишь ли в себе нечто ещё более страшное, чем то, от чего отшатнулся и убежал в другом? И как жить в мучительной, не разрубаемой временем и расстоянием связанности с любимым и ненавидимым? Каждый из актёрского состава спектакля старается прожить все эти вопросы как свои личные, предлагая зрителю искать ответы вместе с ними.
Александр Володин. «Пять вечеров». Премьера состоялась 11 апреля 2006 года. «Пять вечеров» Александра Володина – пожалуй, самая пронзительная из историй любви, появившихся в ХХ веке. Он и Она. Встреча двух людей после 17 лет разлуки. И оказывается, что если
они живы после самой страшной в истории человечества войны, то имеют право быть счастливыми. И оказывается, что чувство сострадания и сопереживания важнее запрятанной в душе обиды. И оказывается, что каждый из нас беззащитен без любви... Встречи и расставания, обиды и прощения, надежда на счастье и возможность его обрести — всё это исполнители главных ролей Сергей Гармаш и
Евгения Симонова проживут в пяти вечерах после войны. Также в спектакле заняты Дарья Белоусова, Шамиль Хаматов, Галина Петрова и Георгий Богадист, сообщает пресс-служба облправительства.
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