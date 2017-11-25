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В Самарском театре оперы и балета отметили 65-летний юбилей Волжского русского народного хора

25 ноября 2017 22:17
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Легендарный коллектив поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
24 ноября прошел праздничный концерт, посвященный 65-летию Государственного Волжского русского народного хора имени Петра Милославова.

Глава региона Дмитрий Азаров поздравил легендарный коллектив:

"Я на протяжении многих лет слежу за творчеством Волжского русского народного хора, являюсь его поклонником и очень рад, что коллектив, которому уже 65 лет, свято хранит традиции и любовь к русской песне. При этом Волжский народный хор обновляется на каждом этапе развития нашей страны и общества, и мы видим новые оттенки, новые нюансы в, казалось бы, известных произведениях. Конечно, это мастерство, это настоящее высокое искусство, которое заслуживает уважения и всенародной любви. Я хочу вас сердечно поблагодарить за радость, что вы нам дарите и за любовь, которую вы питаете к родной Самарской земле", — сказал врио губернатора Самарской области.

Дмитрий Азаров вручил благодарственные письма и почетные грамоты участникам хора.

Праздничные номера составили песни и хореографические номера Золотого фонда коллектива и новые композиции.

Артисты прославленного коллектива предложили зрителю окунуться в историческое путешествие с момента основания хора до сегодняшнего дня на сцене Самарского академического театра оперы и балета, где в 1952 году состоялась их премьера.
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