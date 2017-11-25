В Самарском театре оперы и балета отметили 65-летний юбилей Волжского русского народного хора

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Глава регионапоздравил легендарный коллектив:"Я на протяжении многих лет слежу за творчеством Волжского русского народного хора, являюсь его поклонником и очень рад, что коллектив, которому уже 65 лет, свято хранит традиции и любовь к русской песне. При этом Волжский народный хор обновляется на каждом этапе развития нашей страны и общества, и мы видим новые оттенки, новые нюансы в, казалось бы, известных произведениях. Конечно, это мастерство, это настоящее высокое искусство, которое заслуживает уважения и всенародной любви. Я хочу вас сердечно поблагодарить за радость, что вы нам дарите и за любовь, которую вы питаете к родной Самарской земле", — сказал врио губернатора Самарской области.Дмитрий Азаров вручил благодарственные письма и почетные грамоты участникам хора.Праздничные номера составили песни и хореографические номера Золотого фонда коллектива и новые композиции.Артисты прославленного коллектива предложили зрителю окунуться в историческое путешествие с момента основания хора до сегодняшнего дня на сцене Самарского академического театра оперы и балета, где в 1952 году состоялась их премьера.