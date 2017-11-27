В Самарском театре оперы и балета готовится премьера балета "Эсмеральда"

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«Эсмеральда» – балет, написанный по канонам романтического театра середины XIX века. В начале 1840-х годов Пуни получил заказ на музыку балета по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Либретто было написано одним из самых знаменитых балетмейстеров того времени Жюлем Перро. В своей постановке автор сохранил сюжетную линию первоисточника, однако социальная тема средневекового Парижа, столь ярко выраженная у Гюго, в балете была переведена в личную драму.Премьера «Эсмеральды» состоялась 9 марта 1844 года в Королевском театре в Лондоне, через четыре года балет был поставлен на сцене Мариинского театра. В 1886 г., М. Петипа осуществил новую постановку балета с добавлением музыки Р. Дриго. Именно эта музыкальная структура стала канонической – от неё отталкивались при создании всех последующих постановок спектакля. На протяжении XX века «Эсмеральда» шла на многих сценах Европы. Последняя премьера балета на сцене Куйбышевского (Самарского) театра была в 1997 году.На сцене Самарского театра балет «Эсмеральда» будет идти в хореографии М. Петипа, постановке и хореографической редакции Ю. Бурлаки, сообщает пресс-служба театра.Дирижер-постановщик – Евгений Хохловбалетмейстер-постановщик – Юрий Бурлака (Москва)художник-постановщик – Дмитрий Чербаджи (Москва)художник по костюмам – Наталья Земалиндинова (Ростов-на- Дону)ассистент балетмейстера-постановщика – Юлиана Малхасянц (Москва)