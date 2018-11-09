В Самарском театре драмы состоялся бенефис Народного артиста России, лауреата Государственной премии Владимира Борисова

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"Лев зимой" 16+ - королевская история в двух действиях времен Англии XII века.Это не просто премьера, а бенефис Народного артиста России, лауреата Государственной премии Владимира Борисова.Именно он исполняет главную роль - короля Англии Генри II. В зале аншлаг, среди зрителей губернатор Дмитрий Азаров."Почему вы здороваетесь правой рукой, вы же левша? Именно эти слова я впервые сказал Владимиру Борисову, когда с ним первый раз поздоровался. Но началось все не с Левши, Владимир Владимирович сразу сел в "Золотую карету". И сегодня мы убедились, что он настоящий король", - отметил Дмитрий Азаров."Владимир Борисов - король этой сцены, король этого всеми нами любимого театра. Спасибо вам за это, спасибо, что вы наш король и сегодня. На протяжении многих лет люди приходят в театр на Борисова. У нас блестательная труппа! И как вам удалось попасть тогда в звездный состав и сразу так заявить о себе, наверное, известно только Богу, родителям, которые наградили вас талантом. Владимир Борисович, вся ваша жизнь на сцене - большая радость для всех жителей Самарской области", - подчеркнул Дмитрий Азаров, поздравляя Народного артиста России.***Окончил театральное училище им. М.Щепкина в 1974г.В Самарском Академическом Театре Драмы с 1975 года, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.