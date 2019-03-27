В Самарском театре драмы показали романтическую комедию "Корсиканка"

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Эту постановкусоздал на основе произведения чешского драматурга1819 год, остров Святой Елены. Добровольно сдавшись англичанам, император Наполеон Бонапарт оказался пленником. Он живет в унизительных условиях под охраной, в изгнании и одиночестве.Неожиданно на острове появляется Жозефина Понтиу – кухарка и простолюдинка, преодолевшая более двух тысяч миль по штормящему морю, чтобы привезти поклон от парижского люда. С этого момента жизнь Наполеона вновь обретает смысл.В главных роляхУспех постановки оценили сотни жителей СО, а также губернаторГлава региона поздравил актеров самарской драмы со Всемирным днём театра."Решением Президента страны этот год объявлен годом театра, и впереди нас ждет много театральных ярких событий. В Самарской области пройдут традиционные фестивали,- отметил Дмитрий Азаров. - Нас в этом году ждут и новые открытия. Откроем сцены театра СамАрт, Театра кукол, сцены в Тольятти. Очень здорово, что театральное искусство развивается в нашей области."Отдельно глава региона отметил театр "Грань" (Новокуйбышевск), который получит новое построенное здание.Дмитрий Азаров порадовал труппу самарского драмтеатра: "Мы выделили деньги на проектирование реконструкции академического театра драмы", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.