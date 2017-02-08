В Самарском художественном музее откроется выставка из цикла «Грани XX века»
8 февраля 2017 15:31
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Выставка, открывающая юбилейный год для Самарского областного художественного музея, представляет вниманию зрителей музейное собрание отечественной оригинальной графики ХХ века. В экспозиции представлено 88 графических произведений, исполненных в технике карандаша, акварели, гуаши.
Каждое них уникально и неповторимо - так же, как и произведение живописи. Этим они отличаются от эстампа, тиражной графики, где гравюра является оттиском на бумаге со специальным образом обработанного носителя, и наряду с другими
оттисками, сделанными с этого носителя, считается подлинным произведением искусства. В отличие от живописи, графика, как правило, говорит с нами скупым, лаконичным языком черного и белого. Ее задача - минимумом средств достичь
максимальной выразительности, здесь преобладает линеарное начало, подчеркивается плоскость бумажного листа, акцентируется его белый фон.
Выставку из цикла «Графика XX века» открывают замечательные работы мастеров «Серебряного века» – рубежа Х1Х и ХХ веков, это время расцвета отечественной графики. Она занимала центральное место в творческой практике членов художественного объединения «Мир искусства».
Музей обладает замечательной коллекцией русского авангарда, в нее входят и произведения графики.
Представлены здесь и работы Н.Попова, уроженца Самары, который вместе с художниками Г.Ряжским и С.Адливанкиным прибыл организовывать в родном городе Высшие художественно-технические мастерские – ВХУТЕМАС. Это экспрессивные листы «Скрипач» и «Эскиз плаката для театра «Бим–Бом» (1920), в которых формы трактуются с поправкой на популярные тогда среди левыххудожников кубистические приемы.
В собрании музея – три графических наброска Б.Кустодиева, это портреты жены и дочери художника, исполненные в 1920-е гг. Женские образы в произведениях Кустодиева всегда воплощают жизнелюбие, душевное и телесное здоровье, независимо от того, является ли это произведение программной картиной художника или скромным графическим наброском.
Советская графика 1920-х – 1930-х гг., как и все советское искусство, развиваясь в рамках требований соцреализма, призвана была воплотить дух героической борьбы народа за построение нового общества, его стремление к «светлому будущему». Музей хранит четыре выразительных рисунка известного советского художника А.Дейнеки.
Графика времен Великой отечественной войны, как правило, носила репортажный характер, автор часто выступает здесь как непосредственный свидетель событий, разворачивающихся в тылу и на фронте.
Особое место на выставке занимает графика российского андеграунда.
Экспрессивные, сближающиеся по стилистике с рисунками позднего Пикассо графические листы Э.Белютина – «Портрет человека в очках» и «Три женщины» 1970-х гг. – являются частью большого собрания живописи и графики художника, которое в последние годы было передано Самарскому музею вдовой художника, историком искусства Н.Молевой. Заключают выставку исполненные в 2000-е гг. графические работы самарцев В.Сухова и Л.Шерешевского, художников очень разных, но сближающихся философичностью своего мышления, пуристической строгостью графического языка.
Собрание графики ХХ века складывалось на протяжении всего этого столетия, оно продолжает расти и в настоящее время, благодаря целенаправленной деятельности музейных сотрудников.
Выставка продлится до 17 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба музея.
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