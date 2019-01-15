В Самарском художественном музее откроется выставка акварелей Артура Фонвизина
15 января 2019 14:47
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На выставке представлены 64 работы А. Фонвизина 1930 – 1970-х годов: городские и романтические пейзажи, натюрморты с цветами, портреты, а также работы с театральными и цирковыми мотивами, благодаря которым художник получил мировую известность.
Экспозиция в Самаре дает уникальную возможность увидеть многие знаковые картины Фонвизина, которые хранятся в частных собраниях и редко доступны публике. Картины, выполненные в технике акварели, имеют тенденцию к выцветанию, из-за этого такие работы экспонируются лишь периодически, в течение непродолжительного времени.
Сегодня за необыкновенно воздушными, полными тончайших колористических оттенков акварелями Фонвизина охотятся коллекционеры со всего мира. Между тем работать в этой технике художник начал лишь на пятом десятке лет — в конце 1920-х годов. Художественную манеру этого мастера характеризуют свободные, вибрирующие мазки, разжиженные, «текучие» краски и просветы белого фона. Особое место в творчестве Фонвизина занимает цирк. Акробаты, клоуны, наездницы — он писал их сотнями. Впервые художник попал на цирковое представление пятилетним мальчиком, и эти впечатления остались с ним на всю жизнь.
Судьба А. Фонвизина складывалась непросто. После первой персональной выставки в 1936 году художника и еще двух мастеров обвинили в формализме, он лишился заказов от издательств, для которых долго работал в качестве книжного иллюстратора. «Три Ф» – Роберт Фальк,
Владимир Фаворский, Артур Фонвизин – были публично осуждены прессой за формализм. Экспрессивная, импровизационная, как бы небрежная свобода акварельного письма и романтическая мечтательность его образов не отвечали в 1930-х и 1940-х гг. официальным
художественным установкам, и потому творчество А. Фонвизина подвергалось в ту пору нападкам в печати. А в годы войны он был на некоторое время выслан в Казахстан из-за немецкого происхождения. И все же художник оставался верен характеру своего дарования, до конца жизни разрабатывал и варьировал одни те же любимые мотивы.
Фонвизин сознательно очертил круг тем, связанных с праздничными образами театра и цирка и радужных детских воспоминаний. Сразу цветом, без карандашной подготовки, он пишет с натуры воздушно-легкие цветочные натюрморты, тающие в тумане пейзажи, но главным образом портреты, отдавая предпочтение женским моделям.
Представленные в Самаре картины — это эталонные произведения, от которых нужно отталкиваться, изучая творчество Артура Фонвизина.
«Артур Фонвизин открыл новую акварель. Артур проложил ей путь на столетие вперед. Найдется ли еще художник такой поэтики, такой романтики красок, такого трепетного психологизма? На его картинах краски горят, мерцают, переливаются — даже черная и белая», -
отзывался о творчестве Фонвизина художник Александр Древин, передает пресс-служба облправительства.
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