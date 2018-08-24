В Самарском академическом театре оперы и балета состоялся сбор труппы

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Директор театра Наталья Глухова подвела итоги прошедшего 87-го сезона, а главный дирижер Евгений Хохлов и главный балетмейстер Юрий Бурлака поделились планами на новый сезон.88-й сезон откроется 7 сентября оперой «Кармен». С 19 по 28 октября пройдет традиционный фестиваль балетного искусства имени Аллы Шелест, на который приедут звезды столичных театров.С 16 по 25 ноября состоится оперный фестиваль, который будет посвящен 160-летию Джакомо Пуччини. Фестиваль закроется первой оперной премьерой сезона – одноактным спектаклем «Джанни Скикки».Первая балетная премьера намечена на декабрь — это классика детского балета «Чиполлино» в постановке Генриха Майорова на музыку Карена Хачатуряна.В 2019 году состоится мировая премьера балета «Три маски короля» Юрия Смекалова на музыку современного петербургского композитора Михаила Крылова и пройдет премьера оперы Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок».Балетная труппа театра пополнилась и стала международной: в Самаре будут танцевать артисты из Панамы, Гонконга, Беларуси. Оперную труппу подкрепят участники молодежной программы, которую Евгений Хохлов запустил в прошлом сезоне.С началом нового творческого года коллектив поздравил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов: «Самарский театр оперы и балета ожидает яркий насыщенный сезон. Впервые за многие годы театр отправляется на гастроли в Европу. Балетная труппа поедет в Германию и покажет русскую классику – «Лебединое озеро», «Спящая красавица». Это спектакли, которые знают как визитную карточку русского балета. Приятно, что на этот раз Россию будет представлять наш театр».Также Сергей Филиппов по поручению главы региона Дмитрия Азарова вручил сотрудникам театра и самому театру настенный знак и медали за участие в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самара, передает пресс-служба облправительства.