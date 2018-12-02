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В Самарском академическом театре оперы и балета состоялась премьера спектакля «Необыкновенные приключения Оливера Твиста»

2 декабря 2018 22:27
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Спектакль «Необыкновенные приключения Оливера Твиста» поставлен силами Детской центральной хоровой школы с привлечением артистов театра «Камерная сцена». Художественный руководитель проекта – Ирина Фёдорова.
В Самарском академическом театре оперы и балета состоялась премьера спектакля «Необыкновенные приключения Оливера Твиста»

26 и 29 ноября на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета в рамках VIII музыкального фестиваля «От сердца – к сердцу» прошли премьерные показы спектакля «Необыкновенные приключения Оливера Твиста» по мотивам произведения Ч. Диккенса.

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Самарской области с целью духовно-нравственного воспитания молодежи средствами искусства, обеспечения преемственности традиций вокально-хорового исполнительства.

Постановка каждого нового спектакля – предмет гордости Детской центральной хоровой школы. Такие мероприятия являются презентацией достижений коллектива школы, демонстрируют динамику роста профессионального уровня преподавательского состава и исполнительского мастерства обучающихся, а также вносят значимый вклад в развитие культуры Самарской области.

Абсолютный успех в покорении новой творческой вершины Детской центральной хоровой школой в своем приветствии отметил руководитель областного министерства культуры Сергей Васильевич Филиппов: «Я поздравляю школу, с тем, что поставили полноценный спектакль, это серьезный шаг, не просто сделать концерт или отрывки спектакля, а полноценный спектакль, да еще и в сотрудничестве с режиссером большого театра. Это величайшее достижение школы!»

Спектакль «Необыкновенные приключения Оливера Твиста» поставлен силами Детской центральной хоровой школы с привлечением артистов театра «Камерная сцена». Художественный руководитель проекта – Ирина Фёдорова.

Оливер Твист – сирота, родившийся в одном из многочисленных приходов Англии. С самого рождения его судьба обещала быть нелёгкой. Жизнь подкидывает маленькому мальчику испытание за испытанием. Оливеру предстоит столкнуться с суровыми правилами работного дома, грубым бытом лавки гробовщика, холодной улицей и живущей по своим законам бандой воров. Сможет ли мальчик, проведя столько времени среди жестокости и несправедливости, сохранить чистоту души и веру в любовь?

Режиссер-постановщик – Владислав Колпаков (ГАБТ, г. Москва); Художник-сценограф – Анна Завтур; Хореограф-постановщик – Елена Ключарева; Хормейстер – Светлана Ерастова; Помощник режиссера – Алиса Лапшина; Музыкальные редакторы – Анастасия Янюшкина, Матвей Обыдёнов, передает пресс-служба минкультуры СО.

Фото: Детская центральная хоровая школа 
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