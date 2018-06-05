В Самарской области заканчивает работу Академия Юрия Башмета

6 июня в 11:00 в Малом зале Дворца культуры Новокуйбышевска (площадь имени В.И. Ленина) состоится официальная церемония закрытия Восьмой детской музыкальной Академии стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета.В мероприятии примут участие Народный артист России Юрий Башмет, представители Правительства Самарской области и администрации Новокуйбышевска, педагоги и учащиеся Академии.6 июня в 19.00 во Дворце культуры Новокуйбышевске состоится гала-концерт Академии с участием московского камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.Академия проходит в Самарской области (г.о. Самара, Новокуйбышевск, Чапаевск, п. Воскресенка м.р. Волжский) с 1 по 7 июня.Артистический директор Академии – народный артист России Юрий Башмет.Восьмая музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета – это комплекс образовательных мероприятий для одаренных детей, состоящий из мастер-классов с участием выдающихся деятелей в сфере музыкального искусства, концертов известных артистов современности и участников Академии. Академия проводится в целях выявления и поддержки одаренных детей и творчески перспективной молодежи, является эффективной формой поиска и развития молодых талантливых музыкантов.В Академии приняли участие 70 талантливых молодых музыкантов из 13 стран СНГ и Балтии по специальностям фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, саксофон и классическая шестиструнная гитара. От Самарской области в Академии примут участие 40 юных музыкантов из городских округов Самара, Тольятти, Кинель, Новокуйбышевск, Похвистнево, Сызрань, Чапаевск, м.р. Большеглушицкий, сообщает пресс-служба облправительства.