В Самарской области пройдет конкурс хореографического искусства «Волжский дивертисмент»

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Учредитель – Агентство социокультурных технологий.В конкурсе примут участие учащиеся, студенты и преподаватели образовательных учреждений искусств и культуры - детских школ искусств, хореографических школ и училищ, колледжей, институтов, академий искусств и культуры, а также творческие коллективы культурно-досуговых учреждений Самарской области.«Волжский дивертисмент» будет проходить по следующему графику:16 марта, 11:00 – Дом культуры «Авангард» (г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 28);17 марта, 10:00 – школа искусств «Лицей искусств» (г. Тольятти, бульвар Курчатова, 2);17 марта, 14:00 – детский Дом культуры (г. Тольятти, ул. Свердлова, 51);18 марта, 14:30 – Самарское хореографическое училище (г. Самара, площадь Куйбышева, 1).В состав жюри вошли ведущие специалисты в области хореографического искусства: художественный руководитель Самарского хореографического училища, заслуженная артистка Российской Федерации Валентина Пономаренко; преподаватель Самарского хореографического училища, заслуженная артистка Самарской области Елена Сулькова; балетмейстер, хореограф, художественный руководитель театра «Soul Dance», доцент кафедры Самарского государственного социально-педагогического университета Марина Нейштадт, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети