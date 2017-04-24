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В Самарской области пройдет фестиваль детских социально-ориентированных короткометражных фильмов «Твой взгляд»

24 апреля 2017 11:45
109
В Самарской области пройдет фестиваль детских социально-ориентированных короткометражных фильмов «Твой взгляд»
В мероприятии планируется участие детских и молодёжных съёмочных групп.

28 апреля в 10.00 в киноцентре «Вертикаль» (г. Самара, Московское шоссе, 17) состоится конкурсный просмотр фильмов и церемония награждения V Областного фестиваля детских социально-ориентированных короткометражных фильмов «Твой взгляд».

В рамках финального этапа фестиваля состоится конкурсный просмотр на большом экране короткометражных фильмов, созданных детскими и молодёжными съёмочными группами, а также церемония награждения победителей. По итогам конкурса члены жюри и зрители выберут победителей в номинациях «Игровой фильм», «Анимационный фильм», «Социальная реклама», «Документальное кино и репортаж с места событий», «Музыкальный клип», а также «Приз зрительских симпатий».

В мероприятии планируется участие детских и молодёжных съёмочных групп, педагогов и представителей кино- и телестудий, экспертов в сфере кино- и телеискусства Самарской области. Всего –120 человек.

Идея фестиваля короткометражного кино «Твой взгляд» – стать актуальной творческой площадкой для тех, кто не боится открывать новые горизонты кинематографа.

Эксперты, приглашенные гости – члены Союза кинематографистов РФ, сценаристы, режиссеры, журналисты.

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