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В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино» Акция стала аналогом «Ночи музеев» и «Ночи искусств».
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»
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В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»

26 августа 2017 10:35
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В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино» Акция стала аналогом «Ночи музеев» и «Ночи искусств».
Акция стала аналогом «Ночи музеев» и «Ночи искусств».

В воскресенье, 27  августа в Самарской области пройдёт Всероссийская акция «Ночь кино».

Цель Всероссийской акции «Ночь кино» - популяризация лучших фильмов отечественного кино, воспитание эстетических чувств подрастающего поколения, дальнейшее развитие российского кинематографа. Акция стала аналогом «Ночи музеев» и «Ночи искусств».

«Ночь кино» пройдет по всей России в ночь с 27 на 28 августа и будет приурочена к Году экологии и 100-летию революции 1917 года. На открытых площадках кинотеатров, концертных залов, музеев, филармоний, библиотек и других учреждений культуры покажут лучшие отечественные фильмы, также запланированы дополнительные мероприятия: фотовыставки, викторины о кино, флешмобы, концерты и многое другое. По всей стране в кинотеатрах пройдут специальные сеансы, приуроченные к акции, а также бесплатные показы отечественных фильмов на открытом воздухе. Всего в России проведение акции планируется почти на двух тысячах площадок.

Зрители увидят фильмы, которые были выбраны в ходе голосования на сайте информационного агентства ТАСС:

- «Кухня. Последняя битва», режиссёр Антон Федотов;
- «Время первых», режиссёр Дмитрий Киселёв;
- «28 панфиловцев», режиссёр Ким Дружинин, Андрей Шальопа.

Для юных зрителей будут организованы показы мультфильма «Снежная королева-3: Огонь и лёд» режиссёра Алексея Цицилина, который стал лидером голосования среди отечественных анимационных картин.

27  августа с 18:30  Центр российской кинематографии «Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105) приглашает на бесплатные кинопоказы в рамках Всероссийской акции «Ночь кино»:

- 18:30, «Снежная королева-3: Огонь и лёд» (Россия, мультфильм, комедия, приключения, 2016, 1:29, 6+);
- 19:30, «Кухня. Последняя битва» (Россия, комедия, 2017 г., 1:50, 12+);
- 20:00, «Время первых», (Россия, приключения, драма, 2017 г., 2:20, 6+);
- 20:40, «28 панфиловцев», (Россия, военный, драма, 2016 г., 1:45, 12+).

В Самаре, помимо ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой, акция пройдёт на площадках:

- МБУК ДК «Победа»;
- МБКУ ДК «Чайка»;
- пгт. Прибрежный, ДК «Пламя»;
- пгт. Берёза, ДК «Сатурн»;
- МБУК «Самарская публичная библиотека»;
- МБУК «СМИБС», Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской;
- МБУК «СМИБС», Филиал №8.

В Самарской области акцию проведут в м.р. Красноармейский, Волжский, Кошкинский, Похвистневский, Безенчукский, Хворостянский, Ставропольский, Шигонский, Красноярский, Большеглушицкий, Богатовский, Алексеевский, Борский, Клявлинский, Пестравский, Приволжский, а также в городах Отрадный, Нефтегорск, Кинель, Жигулёвск, Октябрьск, Тольятти, Новокуйбышевск.

Вход свободный, пригласительные в кассе ЦРК «Художественный».
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