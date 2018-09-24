В Самарской области начался приём заявок на конкурс «Живая классика»

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Генеральным партнером Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»-2019 выступает Группа компаний «Просвещение». Подать заявку для участия в самом масштабном детском литературном проекте России можно на сайте конкурса (www.youngreaders.ru/registration).«Живая классика» – литературный просветительский проект, в рамках которого школьники в возрасте от 10 до 17 лет читают друг другу отрывки из любимых книг. С момента основания конкурс стал самым масштабным детским литературным проектом России: в нем приняли участие более 10 миллионов детей из 85 регионов России и 84 стран мира. Соревновательные чтения проходят только на русском языке, превращая его в международный язык детского интеллектуального сообщества. Ежегодно в состав членов жюри конкурса входят известные писатели, деятели культуры и искусства, мэтры отечественного кинематографа и журналисты. В 2019 году конкурс состоится под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации.Учредителем конкурса является фонд «Живая классика». За семь лет проведения конкурс стал лауреатом трех крупных премий.Фото pixabay.com