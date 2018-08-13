В Самарской филармонии состоится открытие «Виртуального концертного зала».

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Впервые в Самарской государственной филармонии открывается Виртуальный концертный зал, один из ключевых инструментов создания «открытого культурного пространства» России. У самарской публики появится возможность наслаждаться ярчайшими выступлениями выдающихся европейских коллективов и исполнителей на большом экране в Концертном зале филармонии.23 августа Самарская филармония приглашает всех желающих на концерт Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. Дирижёр – Владимир Федосеев. В программе вечера, посвященного 145-летию со дня рождения С.В. Рахманинова, прозвучат гениальные произведения композитора – Вокализ (авторская аранжировка для оркестра 1919 года), Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром (солист – Владимир Овчинников) и Симфония № 2. Запись концерта состоялась в Рахманиновские дни 1 апреля 2018 года.Вход на концерт – по пригласительным билетам. Приглашения вы можете получить в кассах филармонии.ПрограммаС. Рахманинов. ВокализСимфония № 2 ми минорРапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, соч. 43ИсполнителиБольшой симфонический оркестр имени П. И. ЧайковскогоХудожественный руководитель и главный дирижёр – Владимир ФедосеевСолист – Владимир Овчинников (фортепиано), передает пресс-служба Самарской филармонии.