В Самарской филармонии состоится гала-концерт «Расцвела под окошком белоснежная вишня»

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27 мая 2017, в субботу, в 12.00 в Самарской государственной филармонии состоится заключительный гала-концерт XV Поволжского народного фестиваля русского песенного творчества «Расцвела под окошком белоснежная вишня», посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 56-й годовщине полета Ю.А.Гагарина в Космос и 100-летию со дня рождения комсомола.В гала-концерте принимают участие лучшие коллективы ветеранских хоров, народных хоров русской песни, фольклорные ансамбли, солисты, жители региона в возрасте от 4 до 90 лет, отобранные членами жюри во время зональных смотров-конкурсов, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.Фото samddn.ru