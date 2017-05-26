В Самарской филармонии состоится гала-концерт «Расцвела под окошком белоснежная вишня»
26 мая 2017 16:54
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В гала-концерте принимают участие лучшие коллективы ветеранских хоров, народных хоров русской песни, фольклорные ансамбли, солисты, жители региона в возрасте от 4 до 90 лет, отобранные членами жюри во время зональных смотров-
конкурсов, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Фото samddn.ru
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