В Самарской филармонии расскажут о Транссибирском Арт-фестивале Вадима Репина в Самаре

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14 марта в Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141) состоится пресс-ланч, посвященный проведению Транссибирского Арт-фестиваля Вадима Репина в Самарской филармонии.На пресс-ланче будет представлено приветствие Вадима Репина самарцам и приглашение на фестиваль. Организаторы фестиваля от Самарской филармонии расскажут о его проведении, особенностях фестиваля этого года. А юные арт-менеджеры проекта TONALi-tour, который проходит в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля, расскажут о своей работе по организации фестиваля 25 марта в своих учебных заведениях, о возникающих проблемах, интересных моментах, зададут вопросы своим взрослым коллегам, составят план по организации совместного концерта проекта TONALi-tour 26 марта в Самарской государственной филармонии.