В Самарской филармонии пройдет IX Международный фестиваль «JAZZ-весна в Самаре-2019»
21 февраля 2019 17:39
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2 марта 2019 г., в субботу, в 19.00, фестиваль продолжит концерт Флорина Никулеску (скрипка, Франция), Даниила Крамера (фортепиано) и Квартета Олега Бутмана: Олег Бутман (барабан), Наталья Смирнова-Бутман (вокал, фортепиано), Павел Скорняков (саксофон), Павел Протасов (контрабас).
Знаменитый Французский скипач Флорин Никулеску сегодня считается самым виртуозным и романтичным исполнителем на международной джазовой сцене. Он обладает своим индивидуальным неповторимым стилем, в основе которого лежит соединение классической музыки с традиционными и современными формами джаза! Его безупречной техникой и феноменальной виртуозностью восхищаются музыканты и зрители всего мира. В 2007 году Флорин был приглашен в Карнеги Холл для участия в концерте великого пианиста Оскара Петерсона, который назвал его «карпатским ураганом».
Флорин Никулеску родился в 1967 году в семье профессиональных музыкантов! С отличием закончил Академию Джорджа Энэску в Бухаресте. Ввыступал на одной сцене с Эммануэлем Бэксом, Симоном Губэрном, Бирели Лагрэном, Даниилом Крамером и многими другими, также сотрудничал с Шарлем Азнавуром, Патриком Брюелем, Жульеном Клерком, Романом Дидье, Франсуазой Арди, ЗАЗ, Дани Брийаном...
Даниил Крамер – уникальная фигура российского джаза. Присутствие его имени на афишах для многих стало лучшей рекомендацией джазового концерта. Сам Маэстро сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего, общественного деятеля. Вся эта многогранная деятельность посвящена джазу и его популяризации в нашей стране. И в этом ключе Даниил Крамер – одна из главных фигур российского джаза и отечественной музыкальной сцены.
Даниил Крамер – Народный артист России, выдающийся джазовый пианист с классическим образованием, смелый экспериментатор и один из главных популяризаторов джаза во всем мире. Его разнообразный репертуар и недосягаемая виртуозность покорили публику во всех уголках планеты. Он выступал в Испании, Франции, США, Финляндии, Чехии, Словакии, Италии, Германии, Швеции, Венгрии, Польше, Австрии, Австралии, странах Африки и Центральной Америки. Крамер участвует в таких крупных международных джазовых фестивалях, как «Munchner Klavier sommer» (Германия), «Manly Jazz Festival» (Австралия), «European Jazz Festival» (Испания), «Baltic Jazz» (Финляндия), «Foire de Paris» (Франция), «New York Cool Festival» (США). Он является почетным членом сиднейского профессионального джаз-клуба «Professional Musicians’Club» и джаз-клуба в Хаппаранде (Швеция).
Олег Бутман – один из самых ярких современных джазовых российских барабанщиков, покоривший своей игрой Америку и Россию. Олег является продолжателем джазовых традиций своей музыкальной семьи. На протяжении 18 лет, прожитых в США, Олег получил огромный
музыкальный опыт, работая и записываясь с выдающимися музыкантами: Richy Cole, Joe Locke, Eddie Gomez, Andy Lovern, Monty Alexander, Pat Metheny, Billy Taylor, Grover Washingthon, Vincent Herring, Larry Willus и многими другими. За это время Олег выступил на самых престижных площадках Америки и России: Carnegie Hall, Avery Fisher Hall, Blue Note, Birdland, Blues Alley jazz club(Washinghton DC), Salt Lake City Jazz Festival, Зал им. П.И.Чайковского.
Программа: «Хиты Джаза», передает пресс-служба облправительства.
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