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Новости /  Общество /  Культура  

В Самарской Публичной Библиотеке открылась выставка "Весь мир – театр»

30 марта 2018 10:30
81
В Самарской Публичной Библиотеке открылась выставка
Выставка продлится до 9 апреля.

В Самарской Публичной Библиотеке открылась выставка "Весь мир – театр». Картины предоставлены Творческим союзом художников «Палитра». Выставка продлится до 9 апреля. Гостей ждут с понедельника по субботу с 11:00 до 19:00, ул. Куйбышева, 95.
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