В Самаре завершается масштабный фестивальный проект "Волжские сезоны"

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Несколько дней шли мастер-классы, постановки, обучающие мероприятия для педагогов и юных танцовщиков.Кульминация фестиваля - спектакль "Князь Владимир" в Самарском театре оперы и балета.В драматической роли князя Владимира - актёр театра и кино Андрей Мерзликин.В танцевальной роли - хореограф и лауреат премии "Золотая маска" Роман Андрейкин.В роли княгини Ольги - Илзе Лиепа.Яркие костюмы, современная хореография, драматургия и мультимедийные декорации под музыку русских композиторов- Чайковского, Прокофьева,Мусоргского, Рахманинова, Свиридова - передают атмосферу конца X века.Режиссёр постановщик красочного действия - Владимир Иванов (театр Вахтангова).В рамках фестиваля спектакль "Князь Владимир" смогли посмотреть сотни жителей Самарской области - многодетные семьи, воспитанники танцевальных коллективов, детских домов и социальных учреждений Самары и области, ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.Талантливые дети стали участниками спектакля - это «золотые» лауреаты Всероссийского конкурса «Весна священная», детский музыкальный театр «Задумка» (Самара), ансамбль танца «Улыбка» Свердловской государственной детской филармонии и шоу-балет «Алиса» (Керчь)."Благодарю всех артистов этого драматического эпоса, представленного на нашей Самарской сцене, - обратился к участникам Дмитрий Азаров. - Отдельные слова благодарности самарским участникам нашего удивительного спектакля. Замечательные дети - будущее нашего региона.""Я искренне благодарю Вас за предложение, озвученное летом 2018 года - представить этот замечательный эпос самарской публике, -обратился Дмитрий Азаров к Илзе Лиепа.- Рад, что задуманное мы вместе реализовали. Наше сотрудничество только начинается, впереди- грандиозные планы!""Вы нам поверили! Мы чувствовали огромную ответственность, поэтому мы очень старались, чтобы это оказанное доверие оправдать!"- отметила народная артистка России Илзе Лиепа."Спасибо за праздник, который вы нам подарили", - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.