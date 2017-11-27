В Самаре завершается Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах «Созвездие Жигулей»

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В этом году конкурс посвящен 120-летию создания русского баяна. Первый русский баян (хроматическая гармоника) был создан в Самаре в 1897 году Павлом Леонтьевичем Чулковым.Конкурс проводится по следующим номинациям: «Баян», «Аккордеон», «Домра», «Балалайка», «Классическая шестиструнная гитара». Среди участников и гостей конкурса представители Республики Татарстан, Нижегородской, Оренбургской, Свердловской, Самарской областей, города Москвы. Всего было представлено свыше 100 заявок из 45 учебных заведений.В состав жюри Конкурса вошли ведущие специалисты в области исполнительства на народных инструментах из Москвы, Казани, НижнегоНовгорода, Красноярска, Самары и Тольятти.С 25 по 27 ноября проходят конкурсные прослушивания по номинациям: «Аккордеон», «Баян» в Самарском музыкальном училище им. Д.Г. Шаталова; «Домра», «Балалайка» в Детской музыкальной школе №1 им. Д.Д. Шостаковича; «Классическая шестиструнная гитара» в Детской центральной музыкальной школе.28 ноября с 10:00 на базе Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова начнутся мастер-классы, творческие встречи с участием членов жюри, сообщает пресс-служба облправительства.