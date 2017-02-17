В Самаре закрывается выставка декоративно-прикладного творчества и ремёсел муниципальных образований региона

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В рамках церемонии закрытия состоится награждение лауреатов.



18 февраля в 12.00 в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142) состоится церемония закрытия Итоговой выставки изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области IV Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рождённые в сердце России».



В рамках церемонии закрытия состоится награждение лауреатов выставки ценными призами, дипломами и благодарственными письмами. Организаторы посвятили фестиваль Году кино в России, поэтому лауреаты конкурса, чьи работы были отобраны экспертной комиссией, пройдут по красной ковровой дорожке, словно звезды киноиндустрии.



Программа мероприятия включает мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного искусства, которые проведут для гостей участники выставки.

Церемонию предваряет дефиле-показ коллекции мастерской «Лада», где посетители смогут полюбоваться на шедевры филейно-гипюрной вышивки. Для почетных гостей куратор выставки проведет обзорную экскурсию.



Музыкальным подарком гостям мероприятия станет выступление семейного фольклорного ансамбля «Уклад» под руководством Татьяны Мачкасовой.





