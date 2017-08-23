В Самаре впервые покажут променад-спектакль
23 августа 2017 15:25
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Зрители станут непосредственными участниками действа, происходящего в начале 20 века.
Формат променад-спектакля в Самаре проходит впервые. На протяжении двух часов зрители будут не просто смотреть за актерами, а находиться в процессе создания спектакля. Они смогут побродить по таинственным коридорам и комнатам Дачи,
полюбоваться известными скульптурами, архитектурой в стиле модерн, оценить впечатляющий вид Волги. Уникальность спектакля в том, что зрители могут свободно перемещаться по территории и выбирать именно то место и действие, которые им наиболее интересно наблюдать.
Актеры не будут находиться в одном месте – все они будут свободно двигаться по дому и территории, создавая ощущение жизни, а не театра. Зрителям дается возможность стать свидетелями событий, которые происходили царской России начала 20 века. Прообразы героев взяты из произведений Леонида Андреева, автора, который является ярким представителем русской культуры Серебряного века. Зрители познакомятся с творческой молодежью эпохи начала XX века. Репетиция студенческого хора, романтические истории, урок танцев в семье старого еврея – лишь часть событий, свидетелями которых станут зрители.
Спектакль представят актеры театров Самарской области и студенты Самарского государственного института культуры. Музыкальное сопровождение спектакля от Павла Куприянова.
Для участия в мероприятии необходимо предварительная запись под постом
https://vk.com/mestotheatre?w=wall-8677493_1300/all
После спектакля проведена лекция-экскурсия по территории особняка, которую проведет известный самарский архитектурный обозреватель Армен Арутюнов, сообщает пресс-служба СДМ.
Ограничение по возрасту 18+
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