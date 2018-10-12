В Самаре в театре СамАРТ будет показан французский спектакль с титрами

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19 октября в театре СамАРТ будет показан французский спектакль по роману Мейлис де Керангаль в постановке Эмманюэля Нобле.«Починять живых» — это роман французской писательницы Мейлис де Керангаль о трансплантации сердца 19-летнего Симона 50-летней Клер. Это целая цепь событий, происходящих в течение суток: на пересадку сердца, этот подвиг современной медицины, есть всего 24 часа. Это одновременно очень личное и коллективное приключение вокруг жизненно важного органа и символического сосуда, в котором «живут» все человеческие эмоции.Премьера спектакля состоялась в Авиньоне в 2015 году. Премия Мольера 2017 года за лучший моноспектакль, Премия Бомарше 2017 года за лучший спектакль.Спектакль демонстрируется с супертитрами на русском языке.Спектакль пройдет в рамках международного фестиваля "Французская осень" при поддержке Французского института в России и Посольства Франции, сообщает Альянс Франсез Самара.